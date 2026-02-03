Intesa Sanpaolo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Intesa Sanpaolo hat am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,10 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Intesa Sanpaolo noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 EUR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Intesa Sanpaolo 6,84 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 42,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,94 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,094 EUR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 6,79 Milliarden EUR geschätzt.

In Sachen EPS wurden 0,540 EUR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intesa Sanpaolo 0,480 EUR je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 47,93 Prozent auf 27,28 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 52,39 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,530 EUR sowie einen Umsatz von 27,26 Milliarden EUR belaufen.

Redaktion finanzen.at