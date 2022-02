Intesa Sanpaolo peilt deutliches Gewinnplus an - Aktie fester

Im laufenden Jahr will Intesa Sanpaolo mehr als fünf Milliarden Euro verdienen. 2025 soll der Gewinn dann bei 6,5 Milliarden Euro liegen, wie die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Freitag in Turin mitteilte. Die Ziele liegen im Rahmen der Erwartungen der von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Experten. Ein Teil des Gewinnanstiegs soll aus Kosteneinsparungen kommen.

Im vergangenen Jahr lag der Gewinn bei 4,2 Milliarden Euro und damit 28 Prozent über dem 2020er-Wert. Da die Bank gut mit Kapital ausgestattet ist, will sie in den kommenden Jahren viel Geld in Dividenden und Aktienrückkäufe stecken. So sollen künftig 70 Prozent des Gewinns in Form von Dividenden direkt an die Aktionäre fließen. Zudem sind umfangreiche Aktienrückkäufe geplant, allein in diesem Jahr sind dafür 3,4 Milliarden Euro vorgesehen.

In Mailand kann die Intesa Sanpaolo-Aktie derzeit um 0,48 Prozent auf 2,742 Euro zulegen.

