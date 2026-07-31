Intesa Sanpaolo SpA Azdi Risp non conv legte Quartalsergebnis vor

Intesa Sanpaolo SpA Azdi Risp non conv lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 EUR gegenüber 0,150 EUR im Vorjahresquartal.

Intesa Sanpaolo SpA Azdi Risp non conv hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,38 Milliarden EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 37,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,77 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at