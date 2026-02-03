03.02.2026 06:31:28

Intesa Sanpaolo SpA Azdi Risp non conv: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Intesa Sanpaolo SpA Azdi Risp non conv hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,10 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Intesa Sanpaolo SpA Azdi Risp non conv noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 EUR in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 42,74 Prozent auf 6,84 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,94 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,540 EUR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,480 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 47,93 Prozent auf 27,28 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 52,39 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

