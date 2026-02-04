Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) legte Quartalsergebnis vor

Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) hat am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,510 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,96 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 37,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 3,62 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,12 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 30,79 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 45,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 56,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,72 USD und einen Umsatz von 32,05 Milliarden USD beziffert.

Redaktion finanzen.at