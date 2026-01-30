Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|
30.01.2026 11:46:21
Intesa Sanpaolo übernimmt Reyl komplett und holt neuen CEO
Die italienische Bank hat jetzt die komplette Kontrolle bei Reyl übernommen und die verbleibenden vier Alt-Aktionäre herausgekauft. Ziel sei, das Schweizer Geschäft weiter zu stärken und zu beschleunigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|26.01.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,97
|1,76%
|Intesa Sanpaolo SpA (spons. ADRs)
|35,60
|1,14%
