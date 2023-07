Intesa Sanpaolo übertrifft Erwartungen in 2Q und erhöht Ausblick

Von Adria Calatayud

MAILAND (Dow Jones)--Intesa Sanpaolo hat im zweiten Quartal die Gewinnerwartungen übertroffen. Die italienische Bank profitierte dabei von höheren Zinsen. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr wurde der Ausblick für 2023 angehoben.

Die Bank erwartet nun einen Anstieg des Nettogewinns auf ein Niveau von deutlich über 7 Milliarden Euro und eine signifikante Erhöhung der operativen Marge aufgrund höherer Netto-Zinserträge, der Differenz zwischen dem, was Banken an Krediten verdienen und dem, was sie Kunden für Einlagen zahlen. Die Netto-Zinserträge sollen nun voraussichtlich 13,5 Milliarden Euro übersteigen. Zuvor war Intesa davon ausgegangen, dass der Nettogewinn auf rund 7 Milliarden Euro und der Netto-Zinsertrag auf über 13 Milliarden Euro steigen würde.

Im zweiten Quartal belief sich der Nettogewinn auf 2,27 Milliarden Euro, verglichen mit 1,30 Milliarden im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die operativen Erträge stiegen von 5,34 Milliarden Euro auf 6,34 Milliarden. Die Netto-Zinserträge kletterten von 2,09 Milliarden Euro auf 3,58 Milliarden, während der Provisionsüberschuss leicht auf 2,22 Milliarden Euro zurückging. Analysten hatten laut Factset einen Nettogewinn von 1,84 Milliarden Euro erwartet, operative Erträge von 6,16 Milliarden Euro und einen Netto-Zinsertrag von 3,38 Milliarden Euro.

