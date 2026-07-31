Intesa Sanpaolo: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Intesa Sanpaolo präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,140 EUR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intesa Sanpaolo in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 37,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,38 Milliarden EUR im Vergleich zu 11,77 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at