inTest: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

inTest hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte inTest ein EPS von 0,120 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,33 Prozent auf 32,8 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,210 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte inTest 0,240 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat inTest im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 12,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 113,83 Millionen USD im Vergleich zu 130,69 Millionen USD im Vorjahr.

