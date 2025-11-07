inTest: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

inTest hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

inTest hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,31 Prozent auf 26,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte inTest 30,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at