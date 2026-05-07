inTest: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

inTest hat am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat inTest im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 26,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at