inTest stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

inTest hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresviertel hatte inTest -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat inTest im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 35,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 26,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at