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26.05.2026 06:31:29
InTiCa Systems stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
InTiCa Systems hat am 24.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte InTiCa Systems -0,230 EUR je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 301,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 68,5 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 17,1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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