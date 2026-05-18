Intimate Merger,Inc Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Intimate Merger,Inc Registered hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 19,40 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Intimate Merger,Inc Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 10,53 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Intimate Merger,Inc Registered im vergangenen Quartal 954,9 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Intimate Merger,Inc Registered 814,6 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at