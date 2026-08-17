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17.08.2026 06:31:29
Intimate Merger,Inc Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Intimate Merger,Inc Registered hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 21,50 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,94 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Intimate Merger,Inc Registered 906,3 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 827,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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