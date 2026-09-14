INTLOOP: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

INTLOOP präsentierte in der am 11.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 38,70 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 55,06 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,45 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 8,76 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 54,75 JPY gegenüber 146,49 JPY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat INTLOOP im vergangenen Geschäftsjahr 40,40 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte INTLOOP 33,55 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at