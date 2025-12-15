INTLOOP veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

INTLOOP hat am 12.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 39,94 JPY. Im Vorjahresviertel waren 25,80 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 9,63 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 20,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at