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16.03.2026 06:31:29
INTLOOP zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
INTLOOP stellte am 13.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,39 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte INTLOOP ein EPS von 35,62 JPY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 9,73 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte INTLOOP 8,07 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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