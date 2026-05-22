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22.05.2026 06:31:29
Intouch Insight legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Intouch Insight hat am 20.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Beim Umsatz wurden 6,7 Millionen CAD gegenüber 6,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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