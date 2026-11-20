Intouch Insight äußerte sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,16 Prozent auf 7,4 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at