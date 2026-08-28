Intouch Insight stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Intouch Insight hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,0 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Intouch Insight einen Umsatz von 6,5 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at