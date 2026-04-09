Intouch Insight stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Intouch Insight lud am 07.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,4 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,9 Millionen CAD.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,030 CAD beziffert. Im Vorjahr waren 0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Intouch Insight hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 25,39 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 28,22 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at