Intralot: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Intralot lud am 17.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 669,03 Prozent auf 612,1 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 79,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at