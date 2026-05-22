Intralot hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Intralot hat am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 631,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 690,6 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 94,4 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at