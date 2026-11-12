Intralot: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Intralot stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Intralot hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 EUR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 540,3 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 625,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Intralot einen Umsatz von 74,5 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at