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12.11.2026 06:31:28
INTRANCE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
INTRANCE hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,55 JPY. Im Vorjahresviertel hatte INTRANCE -2,620 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 200,3 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 28,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 278,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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