INTRANCE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

INTRANCE lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

INTRANCE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,61 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,580 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,13 Prozent auf 170,4 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 185,4 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 10,780 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -9,370 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat INTRANCE im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 30,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,07 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 825,02 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at