INTRANCE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

INTRANCE hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,67 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte INTRANCE -2,510 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,39 Prozent auf 209,0 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte INTRANCE 235,9 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at