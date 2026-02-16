INTRANCE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

INTRANCE präsentierte am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,04 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -1,510 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 389,3 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 261,7 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at