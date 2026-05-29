Intrasoft Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Intrasoft Technologies hat am 27.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,93 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Intrasoft Technologies ein EPS von 1,45 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,36 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Milliarden INR in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 8,14 INR beziffert, während im Vorjahr 7,78 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5,33 Prozent auf 5,34 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,07 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at