Intrasoft Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Intrasoft Technologies präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,31 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,09 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intrasoft Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,44 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,33 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at