Intrepid Metals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Intrepid Metals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at