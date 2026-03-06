|
06.03.2026
Intrepid Potash hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Intrepid Potash hat am 04.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -16,040 USD erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 75,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Intrepid Potash 55,8 Millionen USD umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,850 USD. Im Vorjahr waren -16,530 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Intrepid Potash im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 17,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 298,33 Millionen USD. Im Vorjahr waren 254,69 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
