Intrepid Potash hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Intrepid Potash hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,28 USD. Im letzten Jahr hatte Intrepid Potash einen Gewinn von -0,140 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 53,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 57,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at