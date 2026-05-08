Intrepid Potash: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Intrepid Potash hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 USD. Im Vorjahresviertel hatte Intrepid Potash 0,350 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 98,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 97,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at