Intrepid Potash: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Intrepid Potash präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Intrepid Potash im vergangenen Quartal 66,7 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Intrepid Potash 71,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at