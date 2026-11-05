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05.11.2026 06:31:28
Intrepid Potash: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Intrepid Potash hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 USD je Aktie generiert.
Mit einem Umsatz von 51,0 Millionen USD, gegenüber 53,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,11 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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