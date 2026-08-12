INTROL: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

INTROL hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 PLN. Im Vorjahresviertel hatte INTROL 0,120 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat INTROL in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 170,6 Millionen PLN im Vergleich zu 123,6 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at