INTROL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

INTROL hat am 25.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 PLN erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 162,4 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte INTROL 132,2 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at