INTROL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

INTROL hat am 18.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal 0,250 PLN je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 157,3 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 3,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163,8 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at