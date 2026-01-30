Intrum Justitia A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Intrum Justitia A lud am 29.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 16,68 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,580 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,30 Prozent auf 4,53 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Intrum Justitia A 4,78 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei -8,890 SEK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 4,46 Milliarden SEK ausgegangen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -11,250 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Intrum Justitia A ein EPS von -30,670 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 5,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 17,05 Milliarden SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 17,95 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 6,17 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 17,02 Milliarden SEK belaufen.

Redaktion finanzen.at