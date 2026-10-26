Intrum Justitia Un: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Intrum Justitia Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,98 Prozent auf 395,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 425,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at