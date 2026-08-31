Intrum Justitia Un: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Intrum Justitia Un hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,060 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 429,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 435,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at