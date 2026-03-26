26.03.2026 06:31:28

Intrusion: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Intrusion ließ sich am 24.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Intrusion die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Intrusion ein Ergebnis je Aktie von -0,360 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Intrusion mit einem Umsatz von insgesamt 1,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,90 Prozent verringert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,460 USD. Im Vorjahr hatten -1,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,88 Prozent auf 7,09 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,77 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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