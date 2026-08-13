Intrusion verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Intrusion hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Intrusion hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,5 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at