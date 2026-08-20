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20.08.2026 06:31:29
Intsig Information A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Intsig Information A hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,610 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Intsig Information A mit einem Umsatz von insgesamt 527,2 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 448,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 17,66 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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