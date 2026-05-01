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01.05.2026 06:31:29
Intsig Information A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Intsig Information A lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 0,79 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Intsig Information A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,590 CNY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Intsig Information A 503,7 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 395,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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