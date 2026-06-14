Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
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14.06.2026 22:25:58
Intuit, Adobe, Zscaler, Workday Plunge Amid SaaSpocalypse Fears: Buy The Dip?
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Nachrichten zu Intuit Inc.
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12.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
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10.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intuit von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
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03.06.26
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02.06.26
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02.06.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
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02.06.26
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02.06.26
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