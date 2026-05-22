Intuit stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Intuit hat am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 11,09 USD gegenüber 10,02 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Intuit 8,56 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at