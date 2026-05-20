Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
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20.05.2026 16:11:23
Intuit Stock Falls After Report Says Company To Cut 17% Of Workforce
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